John Poulos niega feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios por mala traducción: defensa pidió nulidad del proceso

El futuro del caso contra el estadounidense John Poulos, presunto feminicida de la Dj Valentina Trespalacios, quedó en vilo tras la más reciente jugada de su defensa que pidió nulidad del proceso por errores en la traducción.

En medio de la audiencia de acusación, cita para la que la Fiscalía había preparado un arsenal de pruebas nuevas con las que solicitaría la pena máxima de 50 años en prisión, la defensa de Poulos le salió al paso y sacó maromas argumentativas para hacerle el quite a las diligencias en contra del extranjero.

El apoderado de Poulos argumentó que la nulidad del proceso es la única vía porque presuntamente se habría violado el derecho a la defensa y al debido proceso.

Su tesis se centró en que la traducción durante las audiencias preliminares no fue clara y que su defendido no entendió nada. En esa línea, el jurista expuso que hubo al menos 300 frases de la traducción que se hizo de la audiencia de la imputación de cargos que no corresponderían a los hechos narrados por la Fiscalía. “Mi representado tenía derecho a conocer los cargos que se le imputaban en términos comprensibles”, reclamó.

La paradoja del asunto es que, mientras que el abogado presentaba los argumentos para comprobar que su cliente no entendía el idioma español, el juez tuvo que llamarle la atención a Poulos por no usar correctamente los audífonos, un elemento indispensable para escuchar en tiempo real la traducción de lo que estaba pasando en la sala.