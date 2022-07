4:35 p.m.

El senador electo por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aseguró que no votará por Roy Barreras –de la misma coalición– para la presidencia del Senado. “Tenemos una visión distinta del país. Es el viejo país contra el nuevo país que queremos construir (...) Yo no lo apoyo en algunas cosas. Por ejemplo hoy no voy a votar por él para la presidencia, porque a mí me parece que no representa el cambio”, le dijo Bolívar a medios de comunicación.

4:30 p.m.

Hacen los últimos llamados a lista para dar inicio a la posesión e instalación del Congreso.

4:00 p.m.

Antes de dar inicio a la posesión, parte de la bancada del Pacto Histórico levantó carteles en homenaje a los líderes sociales y firmantes de paz asesinados. El senador Iván Cepeda, que repetirá periodo para el 2022-2026, alzó uno que llama a la ”paz total”.