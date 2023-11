Pero, ahora, la incógnita quedó en ¿qué hacía un carro de valores ahí justo en ese momento? Ya que las mismas autoridades afirmaron que todo se trató de una simple coincidencia , además porque la ONU, explicó que en este tipo de liberaciones humanitarios no hay dinero de por medio.

De esta manera, la misma delegación desmintió lo que muchos usuarios afirmaron al ver el carro de valores en los videos publicados en redes sociales , comenzando por monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, que actuó como facilitador en el rescate de “Mane” Díaz, quien afirmó en Blu Radio que no se llevó dinero a la operación de rescate y que todo fue una coincidencia.

“Que yo sepa, no. Lo nuestro era simplemente rescatarlo, no sabemos qué hubo detrás. Tampoco vi el vehículo, es decir, coincidencialmente apareció un carro frente de la caravana, pero de eso no sé absolutamente nada. Solo era un facilitador por parte de la Diócesis de Rioacha”, sostuvo el padre Ceballos.

Tras esto, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, explicó que en este tipo de operaciones humanitarias no hay dinero de por medio, por lo que no se pagó para que liberaran al “Mane” Díaz.

“Supongo que estaba parado en la entrada donde iban a entrar los carros nuestros a recoger a la comitiva que traía ya a don Luis Manuel. No creo que haya vínculo entre una cosa y otra, pues es muy creativo”, explicó sobre el carro de valores también en Blu Radio.

Por último, también habló sobre este tema, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, quien también aseguró que no se pagó ninguna recompensa por la libertad del papa de Lucho Díaz.

También le puede interesar: Alexander López y los otros congresistas del Pacto cuyas elecciones han sido anuladas

“Yo no tengo conocimiento que se haya pagado una suma de dinero por su liberación”, afirmó el general, haciendo referencia a la recompensa de 200 millones de pesos que se había ofrecido antes por la liberación de Díaz.