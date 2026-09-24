¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? La placa y las fallas que explican la concentración de sismos en Tolima

Chaparral, en el sur del Tolima, lleva varios días sintiendo cómo la tierra se mueve una y otra vez. Desde la madrugada del 20 de septiembre, una sucesión de sismos mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes del municipio, donde fue declarada la alerta naranja y se reforzaron las medidas de preparación ante una eventual emergencia.
El fenómeno hace parte de un periodo de elevada actividad sísmica registrado en diferentes puntos del país. El más reciente resumen de sismicidad del Servicio Geológico Colombiano (SGC) contabiliza 1.239 sismos, de distintas magnitudes, entre el 17 y el 24 de septiembre de 2026.
La cifra, sin embargo, requiere una precisión: esos más de mil movimientos corresponden al registro general de sismicidad del país durante ese periodo y no exclusivamente a Chaparral. En el listado de eventos destacados aparecen movimientos en Chocó, el océano Pacífico y Tolima.
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En el caso de Chaparral, el SGC registra como destacados cuatro sismos ocurridos entre el 20 y el 23 de septiembre, todos reportados como superficiales: uno de magnitud 4,1 el 20 de septiembre a las 4:52 de la mañana; otro de 4,2 el 21 de septiembre a las 6:15 de la tarde; uno más de 4,2 el 22 de septiembre a las 2:35 de la mañana, y otro de 4,2 el 23 de septiembre a las 4:04 de la mañana.
Estos eventos forman parte de una secuencia mucho más amplia. Por ejemplo, tan solo en los últimos cinco días en el país hubo 767 sismos con magnitudes superiores a 2 en varias regiones, no solo Chaparral.
Se han registrado movimientos en Istmina y San José del Palmar, epicentro del terremoto del 10 de agosto pasado en Chocó, como también en el Océano Pacífico colombiano. También en Lenguazaque, Cundinamarca; San Antonio, Tolima; Los Santos, Santander; Frontino, Antioquia; El Banco, Magdalena y Páez (Belalcázar).