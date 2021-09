La amnistía ¿el trasfondo de la reunión entre Uribe y “Epa Colombia”?

“ Yo no conozco a Epa Colombia, no la voy a juzgar. Me parece que lo que hizo es grave, pero a la señora la condenan a 5 años y estos señores de Farc no tienen ninguna condena”, respondió Uribe, comparando la sanción a ella con lo que considera es una impunidad para los líderes de la extinta guerrilla producto del acuerdo de paz.

“¿Con qué cara este país le perdona delitos de lesa humanidad a estos señores de las Farc y no tiene consideraciones con otros colombianos que han cometido delitos de otra dimensión y que quieren una segunda oportunidad y que están empeñados en el emprendimiento?”, se preguntó el expresidente. En varias de las ocasiones en las que se ha referido a la empresaria, Uribe ha hecho menciones a su propuesta de amnistía.

Una que desde el inicio no cayó bien en el panorama político del país. En una carta pública de finales de agosto, los exnegociadores del gobierno de Juan Manuel Santos en los acuerdos con las Farc, Humberto de La Calle y Segio Jaramillo, rechazaron la propuesta de Uribe.

Publicidad

“La base de la posición del Gobierno en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo. Desde la firma del Acuerdo General en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar”, señalaron.

A ellos se unió el fiscal general, Francisco Basbosa. “Yo me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia, yo me opongo porque va en contra de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales”, dijo en el Congreso. En el video del encuentro, ni Uribe ni Epa se refirieron al asunto, si bien ella más tarde, en una publicación en solitario, sí insinuó que esa había sido una de sus motivaciones.

“Esto ya no es de derecha o de izquierda. (...) Yo tenía que decirle al presidente que me ayudara, ¿a quién más le iba a pedir ayuda? Yo no me puedo ir a la cárcel, ¿qué va ser de todas las mujeres que trabajan conmigo. Necesito es gente que me ayude y me respalden”, dijo Barrera.