¿Por qué no se le puso un GPS a Wilson? Esta es la explicación

Aún no hay respuestas ni indicios de dónde podría estar Wilson, pero el coronel Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, aclaró en Blu Radio por qué la Policía no instaló un GPS o un dispositivo de localización en el canino.

“Normalmente, no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico. Obviamente, entendemos la complejidad del terreno y las situaciones que sucedieron. Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, no tendrá la energía suficiente para mantener la señal”, afirmó Pérez.

De la misma manera, el coronel Pérez comentó que el territorio de la selva complicaba las tareas de búsqueda porque la comunicación es limitada y por eso las Fuerzas Militares acudieron al Comando de Fuerzas Especiales del país porque tienen la mejor tecnología y entrenamiento para asumir este tipo de operación.