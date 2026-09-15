¿Por qué es tan difícil aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño en Chachagüí que sirve a Pasto?

Los jugadores y demás personal del Deportivo Independiente Medellín (DIM) presenciaron tres intentos fallidos de aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto.
Las imágenes que circulaban en redes sociales mostraron cómo Andrés Arango, realizador audiovisual del Rojo, cerraba los ojos y parecía estar rezando al interior del avión.
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El equipo tenía programado un encuentro el 9 de septiembre frente al Deportivo Pasto por los octavos de final de la Copa Colombia, por lo que debía estar un día antes en la capital nariñense para cumplir con los actos de preparación.