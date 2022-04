Las grietas en el Partido Liberal ya son definitivas, aunque menores, tras la decisión de César Gaviria de apoyar oficialmente al candidato Federico Gutiérrez. Una porción de sus congresistas en funciones y electos –que no son mayoría– están con Gustavo Petro y no acatarán la decisión, que no es vinculante, a falta de un candidato propio de la colectividad.

Después de que Gutiérrez aceptara las pretensiones de Gaviria, tras revisar el documento de 18 páginas que le entregó el expresidente sobre unas líneas rojas programáticas, el anuncio se hizo oficial. No obstante, congresistas del Liberal anunciaron el desacato de la decisión para irse con Petro, mientras que otros aún no se definen y la gran mayoría está con Gutiérrez.

Entre los electos que respaldarán al Pacto Histórico –según preconteo– se cuentan los representantes a la Cámara María Eugenia Lopera, Dolcey Oscar Torres, Olga Beatriz González y Andrés Calle, así como el senador Juan Diego Echavarría.

Con ellos están los congresistas salientes Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, el cuestionado Julián Bedoya, José Luis Correa, Luciano Grisales, Carlos Julio Bonilla, Ángel María Gaitán e Iván Agudelo.

Publicidad

Esta determinación estaba cocinada desde antes, cuando, a pesar de los intentos de Petro, la amistad se fracturó.

A Gaviria no le gustaron las declaraciones de la fórmula vicepresidencial Francia Márquez en su contra, llamándolo “neoliberal”, y la culpó del distanciamiento entre su colectividad y la izquierda. Para Márquez, Gaviria la utilizó como excusa, pues su decisión estaba cantada desde antes.

El anuncio sorprendió a pocos, teniendo en cuenta que el pasado 30 de marzo el expresidente y Gutiérrez se reunieron, y que hace cuatro años Gaviria se fue con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, hoy presidente.

Publicidad

Ahora el aspirante cuenta con apoyo del partido Conservador, Mira, La U y el Liberal, quizás el más apetecido, porque suma al menos 35 curules en el Congreso (que podría cambiar con los escrutinios).

Quien gane las elecciones la tendrá difícil sin el apoyo de las toldas rojas, y por eso este respaldo es fundamental para el exalcalde de Medellín. Queda esperar la decisión de Cambio Radical y el anuncio definitivo del Centro Democrático, que tiene unos congresistas que ya lo respaldan