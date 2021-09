“Se suicidó”, le dice Santos a Pastrana por carta de los Rodríguez Orejuela

En ese contexto, Santos planteó que Pastrana y Álvaro Uribe hicieron política con la paz y criticó que aunque se incluyeron puntos que ellos pidieron tras el plebiscito, ellos hicieron campaña en 2018 desconociendo y deslegitimando los Acuerdos de Paz.

“Convocamos a todos los líderes del No, les dijimos díganos que es lo que quieren cambiar de este acuerdo, Pastrana nos dio una lista de siete puntos, Uribe y otros líderes del No nos dieron sesenta puntos. Dentro de esos cincuenta y ocho puntos que acogimos del No, estaban los siete puntos de Pastrana”, apuntó.

Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial que fue secuestrada por las Farc reconoció por su parte que fue un error no persistir en la solicitud de conciliación con el Estado que buscaba en 2010, y con la que reclamaba unos 15.000 millones de pesos por cuenta de la omisión de seguridad que hubo en su secuestro.

“Me arrepiento de no haber tenido en su momento la valentía de no dar la pelea hasta el final. Creo sinceramente que cuando me liberan estoy bajo el trauma de esos años de secuestro y cuando se presenta el escándalo de las reparaciones, me acobardé, me acobardé y de eso me arrepiento”, expuso.

Además, recordó algunos episodios de la época en la que estuvo secuestrada, como fue la fuga del subintendente de la Policía Nacional, Jhon Frank Pinchao, quien logró escapar con vida después de ser retenido por las Farc en la toma de Mitú, Vaupés.

“Esa noche yo estaba en mi caleta pensando en Pincho (Pinchao) que no iba a ser capaz de volarse. Al día siguiente nos levantamos y eso estaba hecho una locura, Pincho se había volado. Nos hicieron creer que lo habían asesinado. A los 17 días estábamos tirados después de una marcha sin fuerza, entonces uno sacaba el radio para escuchar noticias y escucho al otro lado a Luis Eladio Pérez: Ingrid, Pincho coronó”, planteó.

En la presentación de este libro, que tuvo amplias reflexiones sobre la paz en Colombia, estuvieron presentes algunas figuras políticas como Juan Fernando Cristo, Frank Pearl, el general Óscar Naranjo, Juan Manuel Galán, Guillermo Rivera, Roy Barreras, entre otros.