Timochenko sale en defensa de Petro e insta a cerrar filas “ante los ataques difamatorios”

En su declaración, Petro dejó en claro que “deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan”.

El Presidente reiteró que los supuestos testimonios que lo señalan como dueño del dinero en efectivo robado, “tienen un interés difamatorio, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”.

“Jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra no siquiera cercana”, fue el mensaje de la exfuncionaria en un comunicado. Al igual que el presidente, Sarabia señaló que tal versión, además de dañar su nombre, “también tienen como propósito atacar la horonabilidad del Presidente y la confianza en el Gobierno Nacional”.