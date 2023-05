“Es mi momento. Seré presidenta de Colombia”: María Fernanda Cabal ambienta desde ya su candidatura

“No voy a decir que uno no genere celos en los propios, porque eso es natural. Yo cito mucho a Churchill cuando me preguntan por los enemigos de otros partidos, esos son adversarios, mis enemigos están en mi partido” , manifestó.

En esa línea, defendió el legado de Uribe, a quien recién la justicia decidió no precluir un proceso penal. “Con él empezamos a creer, nos volvió sensibles con lo que ya no nos gustaba , como el himno nacional. La gente empezó a usar las pulseras de Colombia. Nos enseñó a querer un país del que todo el mundo decía ‘me voy a largar ya’. Volvimos a querer al Ejército y a la Policía”.

“Lo del ELN me parece completamente absurdo porque son sociópatas. ¿Qué puedes conversar con un sociópata? Pero yo no puedo suplantarlo a él, es diferente a mí en muchas cosas, aunque tenemos afinidad ideológica. Él está viendo que esta es una oportunidad de estar, de saber qué pasa con el país, cómo piensan. Ahí puede contribuir. Pero a mí me afecta en mi imagen presidencial porque tengo seguidores que no perdonan”, precisó.