“Apenas hay pinceladas. En el Gobierno dicen una cosa, luego resulta que no es cierto o que ya lo modificaron. Solo hay pura especulación y el Partido tendrá que revisar a fondo. A mí me dicen que hay 4 versiones del proyecto en Presidencia”, alegó el senador Miguel Ángel Pinto, del liberalismo.

Por otro lado, en Cámara el escenario parece más alentador, pero no por ello resuelto: hay 8 representantes a favor de la reforma, versus 3 que se oponen y 10 que no han asumido postura alguna. En el sándwich una vez más están congresistas de La U, el Partido Liberal o la Alianza Verde, pero también bancadas independientes como Cambio Radical.

Es tan delicado y polémico este punto que dentro del petrismo duro hay dudas. “Claro que hay que terminar las que sean insostenibles, que estén quebradas. Pero no creo que la ministra esté interesada en acabar las EPS que dan resultados. A mí me ha ido bien y me atendieron durante los cinco meses que estuve incapacitada. Me dieron las citas y me han hecho los exámenes”, explicó la senadora Piedad Córdoba.

La representante María Fernanda Carrascal dijo sí a su eliminación, pero titubeó a la hora de argumentar su respuesta y advirtió que todo “depende de cómo se plantee” el debate. A su turno, el representante Agmeth Escaf –presidente de la Comisión en Cámara– sostuvo que la intención “es construir sobre lo construido”, pero señaló que será necesario “extirpar del sistema las EPS desviadas por la corrupción y traer algo nuevo. Con la salud de la gente no se juega”.