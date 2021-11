“La lógica de esa campaña es que la violencia contra una mujer, ya sea la más anónima o una que no tenga un protagonismo político o público, tenga el mismo impacto de si es la mujer más poderosa. De haber usado fotos de mujeres anónimas, es probable que no hubiesen dicho nada en redes sociales”

“No, nunca he pensado en escenario. Yo estoy enfocado en llegar a la Presidencia”.

“Ese es un tema que ha tenido especulación política, son ataques normales en la vida pública. El Consejo de Estado ya se pronunció diciendo que eso no era cierto y es la justicia es la que tiene que ponerle el punto final a ese debate”.

“Sí, es que uno puede tener reconocimiento en muchas cosas, pero puede decir frente a otras que no están bien”.

“No, este no es un proyecto de continuismo, pero sabemos que hay que construir sobre lo construido. Cada uno de los candidatos de la coalición tiene un origen político distinto, algunos apoyan y otros no al presidente Iván Duque, pero lo cierto es que tenemos propósitos en común como enfrentar la pobreza, desigualdad, corrupción, la generación de empleo, y la seguridad”.

Buscaría alianza con el uribismo

¿Óscar Iván Zuluaga sí entrará a la coalición Equipo por Colombia?

“A la fecha no hay una decisión al respecto, pero la idea es que este equipo no sea excluyente ni sea de vetos, esa por lo menos no es mi lógica. El lunes tendremos un encuentro y vamos a revisar todo el escenario y esperamos tomar decisiones de manera conjunta”.

¿Quién más podría unirse a ese proyecto?

“Ya conversamos con John Milton Rodríguez, candidato presidencial de Colombia Justa Libres, y hemos hablado con el Mira para que los cristianos también hagan parte de este equipo”.