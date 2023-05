Irene Vélez se llevó las miradas y abrió debate por irse en tenis a la visita presidencial ante los reyes de España

De hecho, empezó por el mandatario, que rompió el protocolo y asistió al evento en corbata y no de frac, como lo sostiene la norma .

Ante esto, Petro –en entrevista con La W Radio– manifestó que no se siente “cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac” y que para él esa vestimenta “representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.

Posterior a la polémica, la ministra Vélez publicó un tuit en su cuenta de Twitter en el que asegura que es la muestra de que su cuerpo es un instrumento de su libertad y un “territorio soberano”.