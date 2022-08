Devengar 35 millones de pesos cada mes no le parece suficiente a la senadora Berenice Bedoya. Después de estar en el ojo del huracán por hacerle el quite a un proyecto que busca reducir ese millonario salario, la congresista del partido ASI –que hace alarde de la defensa las luchas sociales– se mantuvo en firme en su postura y aseguró que bajarle el sueldo a los legisladores no aportará en la lucha contra la corrupción.

Bedoya se hizo viral el pasado puente festivo cuando se divulgó un video en el que se quejó porque solo recibiría 8 millones de pesos de los 35 que gana legalmente porque, según ella, le toca asumir los gastos de su esquema de seguridad. A pesar de que esa afirmación le costó críticas, y hasta insultos, esta no ha sido la única controversia en la que ha estado involucrada esta congresista antioqueña.

La mandamás de la ASI

Bedoya no es una congresista del montón, pues en el escenario político se le reconoce por tener el poder absoluto de la Alianza Social Independiente (ASI), partido que preside. Esta mujer, nacida en Yarumal, es una contadora pública a la que poco le preocupan las críticas, pues ni siquiera tuvo reparo alguno para autoavalarse y llegar al Senado este año tras quemarse en su candidatura a la Cámara en el año 2014.