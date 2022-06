Otros lo vieron más como un análisis de la situación social, semejante al que otros ya habían hecho. El exministro Alejandro Gaviria –que ahora apoya a Petro– le dijo al Financial Times, antes de la primera vuelta, que en Colombia “sería mejor tener tener una explosión controlada con Petro, que embotellar el volcán”.

Gustavo Petro salió a defender a su hija y hasta envió un mensaje sobre lo que será el día siguiente de las elecciones, para cuando los pronósticos son poco claros: “Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad”.

Además, culpó al “uribismo mental” de querer “confundir con palabras no dichas a la opinión pública”. Y recalcó: “Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el dia de elecciones habrá un estallido”. Aún así, en un discurso que dio en la noche de este 14 de mayo el candidato dijo que “perdona” a todos los que lo han “adversado, calumniado y minimizado”.

La coincidencia temporal de ambas cosas –los videos de las reuniones de la campaña y las palabras de Sofía Petro– han generado suspicacias, así como molestias y todo tipo de teorías.

Este medio conoció que hasta en los círculos que apoyan a Rodolfo Hernández ha habido cierto ruido por lo que pasará el 20 de junio, después de que se conozca quién será el próximo presidente.

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, que está con el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, respondió sobre el tema que si bien hay ciertas expresiones violentas que utilizan las personas, “obviamente” la campaña no las apoya.