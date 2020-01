Poder regional, entre clanes familiares y nuevas alianzas

Odín Sánchez

Chocó

Las elecciones de 2019 significaron la primera derrota del clan de los Sánchez Montes de Oca en este departamento en 20 años. Perdieron la gobernación con su líder natural, Patrocinio Sánchez, quien fue desplazado por el candidato producto de una alianza del liberalismo con Cambio Radical, el Partido Verde, los conservadores y otras fuerzas políticas: Ariel Palacios Calderón. El nuevo gobernador llegó gracias al apoyo de la estructura conocida como el cordobismo, en manos del gobernador saliente Carlos Alberto Palacios, con el respaldo del representante Nilton Córdoba Manyoma, quien tiene vínculos con el cartel de la Toga. En Quibdó, la capital, el panorama no fue mejor. Por tercer periodo consecutivo, el clan de los Sánchez Montes de Oca perdió la alcaldía de esta ciudad, que quedó en manos de Martín Emilio Sánchez, candidato respaldado por el Partido Conservador, en una alianza también con Cambio Radical, el Partido Liberal y la Alianza Verde. En el resto de municipios, los Montes de Oca también dieron tumbos: solo alcanzaron 8 de las 30 alcaldías del departamento, y entre las pérdidas se encuentran la de Itsmina y Riosucio, sus otrora enclaves electorales. Hasta hace un año, este escenario desfavorable para los Sánchez Montes no parecía una posibilidad. La casa venía recuperando su influencia luego del secuestro de Patrocinio, en 2013, y luego de Odín Sánchez, en abril de 2016, por parte del Eln. Esos episodios, que ocuparon la agenda nacional, fortalecieron a esta familia tradicional de la política chocoana, que cuenta con un historial de cargos de poder: Patrocinio fue alcalde de Quibdó entre 2001 y 2003, gobernador entre 2008 y 2010 y Odín fue representante a la Cámara en 1998 y repitió en 2006, aunque en 2011 fue condenado por parapolítica. Su maquinaria para las elecciones pasadas, sin embargo, no tuvo resultados. En octubre, en diálogo con EL COLOMBIANO, Odín Sánchez dijo estar “sorprendido” con el resultado, especialmente con la derrota en Quibdó. Cuando en 2010 Patrocinio dejó la gobernación para cumplir su condena ante la Corte Suprema por apropiación, los Sánchez Montes de Oca creyeron que su poder regional quedaba en pausa, pero el balance de las últimas elecciones demuestra que un emporio político abandonado durante una década no regresa tan fácil.