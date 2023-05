¿Petro tiene fichas para dinamitar los partidos que sacó de su coalición?

Entre tanto, desde el Congreso, el representante Julián López dijo, en entrevista con la W Radio, que aún no se han definido qué opción tomar sobre su posición respecto al Gobierno porque “esperamos sentarnos de manera más concreta con el Gobierno para avanzar” y, además, porque “hemos decidido esperar para ver cómo podemos recomponer las relaciones como el Gobierno”.

“Lo más importante es que el Gobierno se pueda acomodar de la mejor manera. Los ministros que salieron eran de primer nivel y los que llegaron son de primerísimo nivel”, expresó López.

EL COLOMBIANO le preguntó a los directores de los partidos De la U y Liberal si estas fichas que tienen en el Gobierno continuarán, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde las directivas liberales aseguraron que “esos cargos (en los ministerios del Interior y de Vivienda) no fueron consultados al Partido Liberal. No tenemos por qué responder por cargos en el Gobierno, pues no nos los consultan”.