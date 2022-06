Llegó en la mañana del martes, temprano, y casi que de inmediato –otra coincidencia– le informaron que tenía en su línea privada una llamada desde Washington. En efecto, el presidente Joe Biden se comunicó ese día con Petro para felicitarlo por su victoria y, al mismo tiempo, para ratificar la disposición de la Casa Blanca de trabajar mancomunadamente con su principal socio en Suramérica.

¿El bemol? Biden está en su punto más bajo de popularidad, con la economía en rojo por la inflación y amenazado, mas no acorralado, por la influencia de China en el occidente que tradicionalmente comanda Estados Unidos. Pero a Petro eso aún no lo trasnocha, pues desde que Álvaro Uribe ganó la reelección (2006) no se había producido un contacto tan inmediato desde Estados Unidos.

Publicidad

Allí mismo, en ese apartamento, se produjo el otro diálogo que marcó la semana y fue el que sostuvo con voceros del régimen de Nicolás Maduro para reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde la segunda administración de Juan Manuel Santos y que siguieron en cero durante el saliente Gobierno de Iván Duque con el “cerco diplomático”.

Esas primeras horas en Bogotá fueron también escenario de otros contactos internacionales –incluido uno virtual con Rusia– que le permiten tranquilizar a una región que siente resistencia de su posible cercanía a las izquierdas dictatoriales de Cuba, Nicaragua y la misma Venezuela. El propio Petro las rechazó durante su campaña.