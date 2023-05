Ni en Fiscalía ni en medios: la paz total nació del Gobierno

Paz total nació de petro, aunque él lo niegue

Agosto de 2022. Justo tres días antes de la posesión presidencial, Petro y el entonces canciller designado, Álvaro Leyva, se reunieron con la Nunciatura Apostólica –el brazo del Vaticano en Colombia– para explicarle a la Iglesia en qué consistía su propuesta de paz total.

Allá, junto a los diplomáticos católicos, Leyva lanzó la que ha sido una de las propuestas más polémicas del Gobierno: “Una cosa es sometimiento y otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos verán si se acogen o no; es algo diferente”.

La idea llegó a las entrañas de la agenda legislativa que en noviembre, cuando apenas iban tres meses del mandato de Petro, aprobó la Ley 418 de la Paz Total. Ese nombre se lo puso el presidente y quienes la movieron en el Congreso fueron sus alfiles de Pacto, como el senador Alirio Uribe.

Ese fue de los primeros articulados que sacó el Gobierno en su agenda parlamentaria y tras su promulgación la Casa de Nariño sostuvo que “la Ley de la Paz Total, es el nuevo contrato social que garantizará los derechos fundamentales de la gente en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro, en donde la Seguridad Humana se basará en la protección de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales”.

Pero Petro el viernes sorprendió afirmando que el término fue acuñado por la prensa y no por él para describir la política de paz de su Gobierno. De hecho, afirmó que la expresión no le gusta, pero que “ya es el nombre con que quedó”.

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y de la realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó ‘paz total’, a mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el que ya quedó”, dijo el mandatario en un encuentro con los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.