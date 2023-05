“No estamos en ninguna coalición, la rompió el Presidente Petro”: Dilian Francisca Toro, directora de La U

Esta pequeña victoria para el Ejecutivo se da en momentos en los que Toro está en el ojo del huracán luego de que se conoció un supuesto pacto para que su partido apoye la reforma a cambio de apoyo electoral. En diálogo con EL COLOMBIANO, la dirigente asegura que no está en campaña y que está a la espera de conocer el texto definitivo del proyecto para decidir si apoyan o no la iniciativa.

Hoy, en medio de la incertidumbre, habla de sanciones para congresistas que no acojan las directrices de la colectividad, destaca la salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud, reclama que hoy La U ya no está en coalición de gobierno y que la próxima semana el partido definirá si da el paso a la independencia. ¿De qué dependerá?

Este diario reveló un supuesto pacto para que apoye la reforma a la salud a cambio de que el petrismo la acompañe en elecciones. Usted lo ha negado, pero ¿qué les responde a los que se preguntan por qué La U le bajó ahora a las críticas?

“¿Cómo así que le bajé? Siempre he dicho lo mismo: si no incluyen en el articulado las proposiciones que hemos pedido, pues no votamos. He sido coherente con mi posición. No estoy diciendo nada diferente a lo que yo he dicho siempre.

Yo no estoy en campaña. No he decidido si voy a la Gobernación o no. Me falta todavía mucho tiempo. Ahorita estoy dedicada a ser presidenta del partido. Estoy saliendo a los departamentos para incentivar las inscripciones para elecciones. Estoy dedicada también a ver que las reformas que salgan sean mejores, pues van a imprimir un cambio, porque por supuesto hay un nuevo presidente.

Nunca le he faltado al respeto a los colombianos. Siempre he actuado con responsabilidad. Siempre he estudiado las reformas, desde que era congresista y después como gobernadora. Yo nunca vendería o nunca llegaría a ese extremo de cambiar una cosa por otra, porque soy respetuosa de los colombianos”.

La crítica es que mientras los conservadores se declaran en independencia y los liberales les sacan los dientes a Petro y se ven bravos, ustedes parecen estar muy mansos...

“¿Por qué no pregunta porqué están bravos? A nosotros también nos quitaron un ministerio, ¿y qué? Yo no actúo por un puesto. Nos pueden quitar los puestos que quieran. Acá la consigna es: si no incluyen nuestros artículos, no se vota. Pueden quitarnos lo que quieran.