Mininterior considera “semifallido” el Acuerdo de Paz

Una declaración de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, durante un foro sobre actualidad en Bogotá, le valió críticas desde varios sectores afines al Acuerdo de Paz con las Farc.

Gutiérrez participaba este martes en el Foro Colombia 2020. Durante una de sus intervenciones, la ministra se refirió al acuerdo firmado por el gobierno anterior, de Juan Manuel Santos, y la exguerrilla de las Farc, y lo calificó como “semifallido”.

Puntualmente, Gutiérrez dijo: “Hay una presión por la implementación del Acuerdo con las Farc, un Acuerdo que diría en lo personal que es un acuerdo semifallido, y no por el gobierno del presidente Duque, que ha respetado la institucionalidad a pesar de que no compartimos mucha de la estructuración que se dio”, señaló la ministra y más adelante agregó que: “Las Farc como tal no respondieron a quienes creyeron en ellas”.