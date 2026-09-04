En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña”

La polémica por la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de hablar y usar el término de “niñez” para referirse a los niños y las niñas revivió esta semana luego de que un juez de la República declarara improcedente una tutela con esa entidad por esa directriz interna. El motivo de la decisión fue que no era una directriz nacional, sino regional del Huila.

La situación fue usada para señalar al gobierno de Abelardo de la Espriella de invisibilizar a las niñas al sostener que “dejar de nombrar de manera específica a las niñas” puede desconocer las situaciones particulares de violencia y vulnerabilidad. Sin embargo, el tema del lenguaje para referirse a niños, niñas y adolescentes es un tema que, incluso, fue objeto de lineamientos por parte del Gobierno anterior.

EL COLOMBIANO encontró una guía oficial de la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos del Ministerio de la Igualdad (hoy en liquidación) que data de agosto de 2025 y que se tituló “Lineamiento para el uso de lenguaje no excluyente” y tenía el propósito de comunicar “para la igualdad y la equidad”. (Consultar guía).

En su introducción, el documento explica que buscaba convertirse en “una guía que oriente a las personas de los diferentes viceministerios, direcciones y oficinas en el fortalecimiento de una comunicación que promueva el uso de lenguaje no excluyente y contribuya en la desnaturalización de expresiones escritas, orales y de uso de imagen que reproducen sistemas de discriminación”.

En el primer aparte del archivo se habla de “Lineamientos para el uso de lenguaje no excluyente” en el que se refiere a los que tienen relación con el género. Allí instruyó a usar “sustantivos comunes, para evitar palabas (sic) que hagan alusión al genérico masculino, ya sea con términos colectivos o abstractos”.

En ese sentido, listó ocho ejemplos para ilustrar lo que es “excluyente” y no tenían que seguir usando, y lo que no lo es y sí se debe usar.

El ejemplo número cinco pone el caso que hoy genera críticas contra el Gobierno nacional en torno al uso del lenguaje: usar los términos “el niño” y “la niña”. Las dos expresiones estaban en la columna de “excluyente – No siga usando”, mientras que los términos “la infancia” y “la niñez” estaban en la columna “No excluyente – Use”.