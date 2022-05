Consciente de la carga que podría representar brindarle un apoyo irrestricto en medio de las controversias, Petro le pidió el pasado 20 de abril a la senadora electa que se aparte de su campaña hasta que no aclare sus cuentas pendientes con la justicia, e incluso el pasado lunes el candidato del Pacto Histórico fue más allá y, en medio de un debate, aseguró que si es el caso firmaría la aprobación para extraditarla.

A pesar del amplio ruido que se desató por cuenta de esa situación, hay otros hechos polémicos que también empañan a la senadora electa, y por ello en las últimas semanas Córdoba se ha convertido en una especie de lastre para la campaña de Gustavo Petro, pues sobre él han recaído diversas críticas y cuestionamientos de la opinión pública, que no le caen nada bien y menos en plena recta final de la contienda electoral para llegar a la Casa de Nariño.

En la tarde de este jueves, Córdoba y Migración Honduras confirmaron que la retención preventiva se levantó y se detalló que la congresista electa colombiana no tiene ninguna restricción de movilidad para quedarse o salir de ese país, pero el expediente por la alta suma de dinero quedó abierto debido a los reparos por su procedencia.

La congresista electa ha sido insistente en que no ha tenido relación con Saab, pero la Corte Suprema recopiló una serie de pruebas que fueron entregadas por Vásquez, que podrían incriminarla. Entre ellas están correos electrónicos, transacciones bancarias y soportes, que reposan dentro de la investigación que adelanta el alto tribunal.

Ante las críticas que desató este hecho, Córdoba reveló una carta firmada por el extraditable Juan Carlos Cuesta Córdoba, quien aseguró que ella lo visitó para establecer si “tenía conocimiento sobre aspectos de interés”. No obstante, hubo otro hecho que también la opacó, pues a su hermana, Martha Lya Córdoba, el Inpec la descubrió tratando de ingresar ilegalmente a ese mismo centro penitenciario alrededor de 2 millones de pesos en billetes de 50.000 pesos.

La propia senadora electa detalló sobre la decisión a través de sus redes sociales, donde expresó que “la persecución no cesa pero la verdad prevalece (...) Quedó superado el malentendido en Honduras. A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su resolución”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras informó este jueves que concluyó la retención de Córdoba “después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público”. En ese sentido detalló que la congresista electa no tiene restricción alguna de movilidad, por lo que quedó en total libertad de permanecer o abandonar el territorio hondureño.

Inicialmente el INM hondureño aseguró que retuvo a Córdoba para investigar por qué tenía en su poder la abultada cantidad de dólares que no habían sido declarados. Por su parte, la congresista del Pacto Histórico explicó que iba a pagar los impuestos para poder llevar la plata a Colombia y apuntó que “a uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”.

Al final planteó que la plata se la dio el empresario colombiano Mauricio Sánchez, quien, según ella, le pagó por asesorías que le había brindado. En ese sentido, argumentó que le entregó el dinero en Honduras porque él está radicado en ese país. Además, respondió a los reclamos de congresistas de ese país, quienes aseguraron que el dinero se lo había entregado la presidenta hondureña, Ximena Castro, con quien se reunió días atrás.

“Todos estamos sometidos al imperio de la ley, nadie debe estar sobre ella. Exigimos una investigación a fondo del presunto ilícito cometido por la activista de izquierda en suelo hondureño”, reclamó en una carta la bancada del Partido Nacional de Honduras.

En todo caso, Córdoba quedó con un expediente en el país centroamericano al tratar de andar con toda serenidad con una cantidad de dinero equivalente a más de 267 millones de pesos en efectivo, hecho que no deja de ser desafortunado para sus aliados políticos en Colombia, más cuando se está ad portas de realizar una elección presidencial.