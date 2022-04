Piedad Córdoba, recién electa senadora del Pacto Histórico, le contó a EL COLOMBIANO que tomará acciones legales en contra de Íngrid Betancourt por acusarla de haber hecho política con su liberación. Ya tiene listo a su abogado: Miguel Ángel del Río.

Córdoba, quien está en Medellín acompañando a Francia Márquez –fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro–, también dijo en la entrevista que pronto viajará a Venezuela para recabar pruebas en contra de quienes han hecho denuncias “mentirosas” en su contra y negó sus lazos con Álex Saab.

Usted ha dicho que no quería estar más en política. ¿Por qué decidió volver?

“Me llamaron del Pacto, me buscaron de parte de Gustavo, y yo hasta me sorprendí porque pensaba que era para otra cosa, no para volver a la política y al Congreso. Cuando me hicieron la propuesta yo les dije que realmente no quería, pero que me dejaran pensar. Entonces, empezaron a llamarme por un lado, por el otro, y así como por dos meses. Y pues finalmente yo tengo una responsabilidad con este país, así este haya sido tan desagradecido. Y les dije, yo acepto si estoy en los primeros diez renglones de la lista al Senado. De lo contrario, yo no acepto. Ya he sido cuatro veces senadora, yo no tengo por qué ponerme a hacer fuerza por volver al Senado”.

Una fuente le dijo a EL COLOMBIANO que usted está sirviendo de puente entre la campaña de Gustavo Petro y Venezuela, ¿eso es así?

“Absolutamente falso”.

¿No está haciendo nada de relacionamiento entre ambos lados?

“Si lo estuviera haciendo lo diría. La que ha dado la cara aquí contra todo el mundo he sido yo y no porque me haya beneficiado, como han hecho creer en la opinión pública. Lo que sí sé yo es que para el Gobierno he sido un persona muy confiable, que durante mucho tiempo me mantuve. En la medida que yo pueda servir, lo hago, pero realmente yo no estoy en eso ni me puedo comprometer con eso, porque si Petro no lo delega a uno yo cómo me voy a poner a ir.

Pero sí voy a ir a Venezuela, porque voy a ir a recabar unas pruebas contra la gente que ha hecho ese tipo de denuncias falsas y mentirosas contra mí, enmarcadas en una campaña de desprestigio brutal”.

En este momento están las acusaciones sobre la Farcpolítica y el manejo de los secuestrados de la que se la acusa a usted. Incluso, Íngrid Betancourt la ha cuestionado a usted públicamente...

“No, no, es que lo de Íngrid es de un descaro que no tengo forma de expresarlo. Es que yo me la jugué toda, yo me jugué mi patrimonio político. Ella llevaba seis años en poder de las Farc y nadie hacía nada, ni Álvaro Uribe, ni Santos, ni nadie. Entonces, yo le voy a responder a ella con una denuncia penal. Ya contraté el abogado, porque ella tiene que demostrar eso, máxime cuando en la Corte Suprema reposa una carta de todas estas cosas que le han cogido a las Farc, donde Marulanda dice textualmente cómo es el orden de las liberaciones y yo ni siquiera sabía eso”.

¿Quién va a ser su abogado?

“Miguel Ángel del Río”.

¿Qué tiene para decir del llamado de extradición de su hermano?

“No, pues es un entrampamiento terrible. Yo me imaginé que la persecución fuera horrible, pero no que llegara hasta allá. Ya mi hermano tiene abogado, la gente que conoce a mi hermano sabe que él es un ser humano bello, pero además es una perfecta pelota. Que dizque traficante de armas, que terrorista, que narcotraficante, es que no es sino revisarle las cuentas... Mi hermano es un tipo que como todos nosotros, nos educaron bien, hizo su carrera, sus dos carreras, pero nunca para estar metido en eso. Pero eso, todo, es contra mí. Y ahí estamos, Petro nos ha ayudado mucho, nos ha dado una serie de consejos”.

¿Qué le ha aconsejado Petro?

“Los abogados que debíamos tener y buscar ciertos elementos que siempre quedan sueltos. Esa es la cosa más absurda del mundo y no pasó por la Fiscalía, nada, ni por la Policía”.

Según usted, ¿esa persecusión vendría de dónde?

“Yo creo que esta es una cosa muy articulada. Voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la voy a denunciar, voy a denunciar mi caso allá.

Pero detrás de todo esto está (Alejandro) Ordóñez por una razón muy sencilla, porque yo lo derroté; entonces, montó una campaña la hijueputa contra toda mi familia. Eso es una locura, es una vaina humillante, de desprestigio, cuando yo nunca me he beneficiado de la política, yo nunca he tenido un cargo importante, ni mis hijos, ni nada”.

Y sobre Álex Saab...

“Pura mierda. Yo tengo el proceso en la Corte hace 14 años. Llevan 7 años con esa joda, ¿por qué no me han encontrado nada si soy de las personas más interceptadas? Yo lo que estoy es muy indignada. Y la gente, entre otros ese asesor que yo tuve por imbécil, ese tipo de gente como él pues que termine en la cárcel”.

¿Por qué terminaría en la cárcel?

“Es que él sí tiene que tener miedo, porque yo sí puedo demostrar que Álex Saab le consignó plata a él”.

¿Tiene las pruebas?

“Sí. Todavía no las puedo revelar, estamos organizando”