La plata “no alcanzaría” para las elecciones de 2027: presidente del CNE

Juan Felipe Lemos pasó de ser congresista a ocupar una de las nueve sillas del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que se encarga de vigilar las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos en Colombia. Durante la discusión del Presupuesto General de la Nación, el ahora presidente del CNE lanzó una alerta: la entidad necesita al menos $300.000 millones adicionales, especialmente de cara a las elecciones territoriales de 2027.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado antioqueño habla de las deudas que la entidad arrastra por reposición de votos y los recursos necesarios para garantizar el derecho de la oposición.
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Hay una dificultad presupuestal para las elecciones de 2027. ¿Cuánta plata se necesita, cuánto está proyectado y cuál es el problema?
“Tenemos asignados $1,3 billones de pesos. Habían solicitado $2,2 billones. Se hizo un recorte por parte del Gobierno de $900.000 millones. Lo que genera una dificultad y no alcanzaría. Esto, de cara a las elecciones territoriales, que son las elecciones más importantes por la magnitud, por el volumen y por la complejidad logística de las mismas. Por ejemplo, mientras que en las elecciones de Congreso participan unos 2.500 candidatos, en las elecciones territoriales participan cerca de 125.000.
Eso conlleva a un aumento en gastos de logística, en garantizar la plataforma tecnológica que permita la acreditación de testigos, la diligencia de las 125.000 mesas en todo el país, en los tribunales de garantías de los departamentos, los centros de cómputo que tienen auditores, que tienen observadores”.