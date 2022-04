En la misiva publicada el viernes le pidieron que convoque a los órganos internos del partido “ antes de tomar decisiones unilaterales e inconsultas tal como ha ocurrido en otras oportunidades”, pues esta no es la primera vez que Betancourt toma decisiones colectivas por su propia cuenta: ocurrió con su candidatura y con el retiro de la adhesión presidencial del Verde Oxígeno a la Coalición Centro Esperanza.

Las diferencias entre Betancourt y De la Calle han sido más que notables en la última semana. El exnegociador de paz tuvo que desistir de su apoyo a la candidatura a la Presidencia de Sergio Fajardo porque incurriría en doble militancia y por eso recientemente le pidió a ella que se retirara de la campaña electoral “porque solo tiene el 2 % de la intención de voto”.

La propuesta fue rechazada de inmediato por Betancourt, quien respondió que eso no sucedería y que, si no estaba de acuerdo, no se subiera a las tarimas con ella.