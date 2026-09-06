Así es Miller Soto, el portavoz del presidente Abelardo que usa silla de ruedas desde el secuestro

Miller Soto es costeño, de esos a los que el sol les enseñó más de lo que los hizo sudar. Nació en Barranquilla, ciudad que marcó buena parte de su carácter y de su trayectoria política. Sus raíces, sin embargo, están en La Guajira; su padre, José Soto Berardinelli, es oriundo de Barrancas y fue alcalde de ese municipio. La vida de Miller “cambió para siempre”, como él mismo dice, cuando apenas tenía 15 años. Fue víctima de un intento de secuestro por parte de la guerrilla del ELN y, durante el operativo de rescate, terminó en medio de un cruce de fuego entre los atacantes y las autoridades. Recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la columna. La lesión que sufrió en la espalda le produjo una pérdida permanente de movilidad en las piernas y desde entonces utiliza silla de ruedas. Le puede interesar: La figura gringa de los portavoces llega al gobierno de Abelardo: ¿cómo funcionará y quiénes serán? “Me llevó a vivir de otra manera. He tenido dudas, miedos. Incluso la sensación de que pude haber hecho más. Pero aprendí que la vida no se mide por lo que nos falta sino por lo que podemos hacer con lo que tenemos”, recuerda. Ese episodio no lo apartó de los estudios ni de la vida pública. A los 19 años dio su primer gran salto en la política. Llegó al Concejo de Barranquilla y se convirtió en el concejal más joven en la historia de la ciudad; permaneció en la corporación durante tres periodos consecutivos. Al mismo tiempo, Soto construyó una carrera académica. Es abogado y cuenta con estudios de maestría y un doctorado en Derecho y Economía de la Empresa de la Universidad de Verona, en Italia. También ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en este ámbito.

Sus raíces guajiras y su cercanía con la cultura caribe también le encontraron una forma de expresión en la música. Fuentes cercanas le contaron a EL COLOMBIANO que Soto incluso compuso una canción para la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, que terminó teniendo una amplia difusión dentro del proyecto político. ¿De dónde conoce a Abelardo? Su cercanía con De la Espriella no comenzó durante la campaña presidencial. Según personas cercanas, Soto fue uno de los dirigentes que estuvo desde el “primer momento” en torno al proyecto político que terminó llevando a Abelardo a la Presidencia. Esa relación se habría fortalecido incluso durante la pandemia. Fuentes dicen que el entonces candidato contó con Soto para labores sociales en la región Caribe, entre ellas la entrega de mercados y regalos a familias durante la emergencia sanitaria. Con el tiempo, esa relación política adquirió una dimensión personal. “Hay una profunda relación de confianza y admiración entre los dos”, cuenta una persona cercana que prefiere no revelar su identidad. De la Espriella reconoce en Soto a un hombre que ha enfrentado adversidades importantes y escucha con atención sus opiniones. Además, el abogado es muy apreciado por el tipo de costeño que proyecta. “Miller es muy querido por la élite de Barranquilla porque es una persona pausada, respetuosa y muy buen conversador, pero también lo quiere la gente del barrio”, le contó a EL COLOMBIANO una fuente de esa región.

Su relación con La Guajira tampoco se rompió después de abandonar el Concejo de Barranquilla. Soto intentó regresar a la política electoral del departamento en 2019, cuando fue precandidato del Centro Democrático a la Gobernación de ese departamento. En aquella contienda interna se enfrentó a Maritza León Vanegas, exrectora de la Universidad de La Guajira. La consulta terminó favoreciendo a León. Años después, su nombre volvió a aparecer en una contienda electoral nacional. En 2022 fue candidato al Senado por el Centro Democrático, partido con el que consolidó durante años una relación cercana con el expresidente Álvaro Uribe. Esa cercanía con el uribismo —que ya lo había convertido en una de las fichas políticas de confianza de Uribe en la Costa Caribe— terminó trasladándose a la órbita de Abelardo de la Espriella. Y ahora es Soto el que ocupa un lugar particular en la comunicación entre el expresidente y el actual mandatario. Su cercanía con ambos habría generado algunos recelos dentro del Centro Democrático, donde no todos habrían visto con buenos ojos el papel que comenzó a desempeñar alrededor del nuevo Gobierno. Pero en la práctica, esa posición terminó convirtiéndolo en uno de los principales canales de comunicación entre Uribe y De la Espriella, sobre todo ahora en que la relación entre ambos líderes políticos está “fragmentada”. Soto es consciente del peso de esa interlocución y de la importancia que tiene para mantener abiertos los canales entre los dos sectores.