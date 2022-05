A pesar de ese malestar, esta situación en primera instancia no implicaría acciones ilegales. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, le aseguró a este diario que solo podría hablarse de la comisión de delito si el “infiltrado” invita a otras personas a incurrir en corrupción al sufragante.

“En la otra campaña (la del Pacto Histórico) no solo negocian con bandidos, también actúan como bandidos. Aceptar que infiltraron nuestra campaña es aceptar un delito ”, señaló el candidato de la coalición Equipo por Colombia.

Carta de Colanta desató polémica

De otro lado, a 15 días de la primera vuelta presidencial se dio a conocer que la compañía Colanta envió a todos sus empleados una carta firmada por su gerente, Sergio González, refiriéndose a la necesidad de cuidar a la democracia en tiempo electoral.

Publicidad

A pesar de que González no mencionó a ningún candidato en particular, hizo una llamativa advertencia a sus empleados, pues les pidió que no opten por un proyecto político que represente un “salto al vacío”, como se le ha catalogado en algunos círculos a la candidatura de Petro.

“Eligiendo el desarrollo del campo colombiano y no un mal llamado cambio, que es un salto al vacío sin retorno, y ha llegado el momento de hacer activismo político al exponerle a un indeciso, con argumentos, qué le conviene al país y lograr que vote a conciencia”, se lee en el documento.

EL COLOMBIANO trató de contactarse con González y con el área de Comunicaciones de Colanta, pero estos prefirieron no pronunciarse frente a esta carta enviada a los colaboradores de la compañía.