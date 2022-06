La llega de Barreras al cargo es casi un hecho. Los partidos políticos en el Congreso tienen un acuerdo tácito para que la coalición de gobierno tenga la presidencia del legislativo en el primer año de mandato. Sin embargo, esta designación no cayó bien entre los senadores del Pacto, Gustavo Bolívar y Alexander López.

“Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la ´experiencia´. Pero no, no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, fue la crítica del senador Bolívar, elegido como la cabeza de lista del Pacto Histórico.