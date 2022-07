En medio de la reunión de los comités de empalme de los Gobiernos del presidente de la República, Iván Duque, y del electo mandatario, Gustavo Petro, el senador y coordinador de empalme del Dapre del Gobierno Petro, Luis Fernando Velasco, aseguró que solicitarán información de los recursos que habrían sido desviados de proyectos del acuerdo de paz.

Según una investigación de Blu Radio, funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación, la Contraloría, congresistas y diferentes mandatarios locales habrían participado en la desviación de recursos que son tramitados y aprobados desde Ocad-Paz.

“De esa información nos entregan lo que básicamente han ejecutado, nosotros no somos Contraloría, no somos Fiscalía, pero si esperaríamos que la Fiscalía le meta el diente a esa información. Vamos a pedir información. No solo nos ha llamado la atención, nos escandaliza”, aseguró Velasco en declaraciones.