En el primer debate de candidatos a la presidencia después de las consultas interpartidistas de este domingo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, ganadores de las consultas de las coaliciones Pacto Histórico y Equipo por Colombia, respectivamente, se enfrascaron en una acalorada discusión.

“¿Quién denunció el paramilitarismo y sus vínculos con la política?, ¿quién hizo el debate sobre el militarismo en Antioquia y descubrió que la “Oficina de Envigado” se movía en el poder local de Medellín con nombres propios? Uno de esos estuvo en su gobierno”, cuestionó Petro a Gutiérrez.

La acusación hace referencia a Gustavo Villegas, exsecretario de seguridad de Medellín, condenado a 33 meses de cárcel por proporcionar información privilegiada a organizaciones criminales, en la administración de Gutiérrez.

A lo que el exalcalde de Medellín respondió: “Eso no es cierto, tenés siempre un criterio selectivo. Es que yo también lo digo, el paramilitarismo es lo peor que le ha pasado a este país y yo sí tengo la autoridad moral para rechazarlo pero que tan raro que nunca te refirás (SIC) a la corrupción que generó las Farc, las disidencias Farc, el Eln”.

“Esto tiene que ser a la par, no puede ser que hay corrupción a un lado y del otro no”, agregó Gutiérrez. El candidato presidencial del movimiento Creemos también señaló que Armando Benedetti, senador afín a Petro, tiene un proceso abierto por extinción de dominio y por enriquecimiento ilícito.

“Corrupción es corrupción de donde venga”, puntualizó.

En el encuentro, Gutiérrez le recordó a Petro su respaldo a Jesús Santrich, el exguerrillero de las Farc que en medio de la implementación del Acuerdo de Paz escapó a Venezuela y formó la Segunda Marquetalia.

“¿Por qué defendiste a Santrich si te quería matar?”, interpeló ‘Fico‘ a Petro.

“Yo no he defendido a Santrich, me di cuenta de un entrampamiento”, contestó Petro.

“Vos te metés unos cuentos que hasta vos mismo te los crees. ¿El país acaso es bobo?, ¿vos crees que la gente es boba? Claro que defendiste a Márquez y a Santrich, sabías que ellos estaban ya y seguían en el negocio del narcotráfico, el país lo sabe”, afirmó Gutiérrez.