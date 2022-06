Apenas cinco días después de la primera vuelta que lo dejó en el tercer puesto de las votaciones, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez publicó un video en el que tira varias puyas y reitera, como lo hizo desde el pasado domingo, que votará por Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo.

Según dice el candidato en la grabación de un poco más de dos minutos, “siempre dije que, de no llegar a una segunda vuelta, apoyaría a los que se enfrentarán a quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades en Colombia”.

En esa misma vía, el exalcalde de Medellín aseguró que no se ha reunido con Hernández y que tampoco necesita hacerlo pues, según él, “el palo no está como para cucharas y lo importante es salvar a Colombia”.

“No me he reunido con Rodolfo ni necesito hacerlo, ni él necesita buscarme. Que siga buscando votos para que salvemos el país”, dijo Gutiérrez.

Publicidad

Por último, el excandidato aclaró que no pretende hacer parte del eventual gobierno de Rodolfo Hernández. “Tendré la independencia para apoyar con lo que esté de acuerdo y sugerir de manera constrictiva”, agregó