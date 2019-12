Día clave en lucha contra la corrupción

“Actualmente, hay pliegos tipo solo para las obras públicas. Esta iniciativa busca que, cuando se va a convocar a una licitación, no se haga pensando en el contratista, sino en un proceso transparente y en lo que requiere la administración”, expresó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez , quien impulsó el proyecto desde su cartera.

En esta carrera, le sigue el proyecto de los ‘pliegos tipo’, en contraposición con los denominados ‘pliegos sastre’. En plata blanca, esta iniciativa busca que la contratación estatal no se acomode a un contratista específico, sino que sea estandarizada y genere una sana competencia entre los aspirantes. A este trámite le falta la conciliación entre los textos de Senado y Cámara, para luego pasar a la firma del presidente Iván Duque.

Efecto político vs. real

“No hay duda que una causa bien importante del paro es la indignación que hay en Colombia contra la corrupción y contra la actitud negligente del gobierno de Duque frente a ella”, le dijo el Senador Jorge Enrique Robledo a este diario.

Para el Representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado hay dos elementos coyunturales que describen la situación. “Primero, para un politólogo sería evidente que la ola de indignación nacional ha influido en la agenda parlamentaria. Segundo, es la renovación del Congreso, en especial de la Cámara, que tuvo una renovación altísima, con nuevos liderazgos y más activa”.

Aunque la aprobación de estos proyectos pueda ser un botín para el Gobierno en materia de lucha anticorrupción en momentos donde la indignación se manifiesta en las calles, varios sectores tienen sus dudas frente a los efectos políticos que puedan surtir estas iniciativas.

Publicidad

“Políticamente, algunos puntos de la consulta anticorrupción, tienen efecto simbólico, no real. El hecho de enseñar la declaración de renta podría generar que se crea que el que tiene mucho es porque es muy bandido y el que tiene menos es porque es bueno”, añade Peinado. Según el representante, esto no podría ser un elemento de juicio y no ataca la corrupción directamente, pero sí desarrolla el ejercicio de la transparencia.

En la misma línea, el senador Robledo, asegura que “es notoriamente mala la actitud de las mayorías del Congreso de Colombia frente a los proyectos de ley anticorrupción, en particular de los que salieron de la gran votación de la Consulta anticorrupción”, esto frente al balance que, de los siete puntos, cuatro naufragaron en el Congreso y sólo tres salen avantes hoy.

Más allá de los efectos reales que pueda tener cada uno de los proyectos, para muchos, hablar de eliminar la casa por cárcel para los corruptos, mostrar la declaración de renta de los congresistas o tener pliegos estandarizados para la contratación pública es un logro de la Consulta Anticorrupción. Sin embargo, para otros, es pescar en río revuelto.

El plazo para las sesiones ordinarias termina hoy y las iniciativas que no logren pasar a sanción presidencial antes del fin de la jornada, tendrán que ser tramitadas en sesiones extraordinarias. Se espera que este periodo se emplee para tramitar la Ley de Crecimiento Económico, lo que llevaría a que la agenda anticorrupción deba esperar hasta la siguiente legislatura