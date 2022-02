El candidato a la Presidencia del partido Consevador está en la gira final antes de las consulta del 13 de marzo, en la que se medirá con Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Aydeé Lizarazo y Enrique Peñalosa, sus colegas del Equipo por Colombia. En entrevista con EL COLOMBIANO se mostró confiado frente a la contienda, pero no descartó aliarse con el uribismo más adelante.

Además, se despachó contra la decisión de la Corte Constitucional con respecto al aborto y dijo que el Gobierno se quedó sin herramientas frente al narcotráfico, al que culpa de la crisis de seguridad actual, por cuenta de los fallos del alto tribunal.

Usted ha dicho que si llega a la Presidencia promoverá una reforma para tumbar la decisión de la Corte sobre el aborto, ¿por qué?

“Yo soy provida, yo creo en la vida, yo defiendo la vida, todas las vidas, porque a algunos les parece que se pueden defender unas vidas e ignorar otras, hay que defender todas las vidas, la del bebé que está en la madre, la del lider social, la vida del niño que uere de hambre, la de la víctima de feminicido, hay que hacer un pacto por la vida en este país. Yo soy padre, y recuerdo la ecografía de mi bebé a los seis meses, es un bebé formado, que responde a estímulos, que siente. A mi me causó profundo dolor ese fallo y creo que transgrede los valores de la sociedad de los colombianos. Por eso vamos a solicitar ese referendo y lo voy a liderar como presidente”.

Pero a veces las mujeres, aún en las causales permitidas, encuentran trabas que alargan su acceso a ese derecho y por eso se plantean las 24 semanas. ¿La penalización reduce la ocurrencia?

“El efecto inmediato de la despenalización es que queda permitido, entonces ya no habría otra herramienta para poder mandar el mensaje como sociedad de que no vamos a aceptar ese tipo de prácticas. Claro que yo no quisiera tener que penalizar a ninguna mujer y entiendo el drama que puede significar en lo personal, pero el derecho a la vida está por encima”.