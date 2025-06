Último Consejo de Ministros mostró al Gobierno quedado en salud y Jóvenes en Paz

Los Consejos de Ministros televisados, que encabeza el presidente Gustavo Petro, siguen dejando un material interminable de desorden y falta de ejecución en el autodenominado “Gobierno del Cambio”. En el más reciente, transmitido sobre el final de la noche del martes 17 de junio, se habló de la ejecución presupuestal de los ministerios en lo que va de 2025. En el medio, hubo pullas para sus ministros y dejó ver la ineficacia de algunos de sus proyectos bandera. En primer lugar, regañó a sus ministros porque, según las cifras que mostraron, la inversión por departamentos se está concentrando en Bogotá y Antioquia. “Ustedes, ministros y ministras y otros directores de entidades, están invirtiendo la plata igual que hace 50 años: Antioquia y Bogotá. Y si sectorizamos esa inversión allá en Antioquia y Bogotá —que el mapa no lo alcanza a notar—, pues terminamos (en) que no es en Antioquia, sino en Medellín, y (en) que no es en Bogotá, sino en el norte”, expresó el presidente. Le puede interesar: “Ya el presidente dio la palabra”: Benedetti asegura que Petro derogará ‘decretazo’ una vez se concilie la reforma laboral. “Entonces, ¿por qué hay desigualdad social en Colombia? Pues en parte por esto el gobierno mismo produce desigualdad y este también”, agregó. En ese sentido, el mandatario llegó a decir que hay miembros del gabinete que tienen una agenda distinta, por lo cual aseguró que “he repetido varias veces que los ministros, ministras y directores no miran dónde se invierte la plata o tienen otra agenda diferente a la del Gobierno, que es la que votó el pueblo de Colombia en el año 2022”.

Mejoramientos de vivienda: “puro bla, bla, bla”

Sobre la ejecución del programa “Mi Casa Ya” del Ministerio de Vivienda, el presidente Petro se enteró de que no han hecho mejoramientos de vivienda. En ese sentido, él dijo a la ministra Helga María Rivas que “tenemos un problema en el programa de mejoramiento de vivienda” y sobre eso le preguntó a la canciller Laura Sarabia cuántos mejoramientos habían contabilizado, pero la funcionaria negó con su cabeza y con cara de decepción que no hay nada que contar.

“¿Que ya habían hecho cuántos mejoramientos...? ¿No...? ¿No habían hecho mejoramientos? ¡Y es el programa del Gobierno!”, dijo Petro entre enojado y sorprendido. Después de eso, lanzó una de sus acostumbradas pullas al sector de la construcción: “entonces se dejan presionar de los señores de Camacol, que presionan mucho. El problema de la vivienda nueva es que la tasa de interés real es alta y entonces la gente no demanda vivienda nueva porque no se va a colgar con un banco”. Lea también: ¿Qué subsidios, diferentes a Mi Casa Ya, hay disponibles para comprar vivienda en Medellín? Ante esa noticia, el jefe de Estado expuso que han querido crear una línea de crédito para mejoramiento, que “es un subsidio del Gobierno”. No obstante, reconoció que ese subsidio “no está mejorando las casas porque se está quedando en bla, bla, bla” y que “aquí, entonces, hay un alto nivel de compromiso del recurso disponible y ejecución de pago no hay. Eso significa que los compromisos pueden ser puro bla, bla, bla”.

Confusión por cifras de ejecución en el Ministerio de Salud

Sobre la hora del Consejo de Ministros, Gustavo Petro puso el ojo en la ejecución de la inversión del Ministerio de Salud, sobre la cual dijo que “es bajísima” y le jaló las orejas al ministro Guillermo Jaramillo, quizás el funcionario más cercano y protegido del presidente. “En medio del debate sobre reforma a la salud, esto no puede ser, porque en qué invierte el ministerio: ¿en infraestructura que se le entrega a los municipios o qué pasa con eso que se le entrega a los municipios? Aquí hay varias costumbres de esas que no han querido cambiar”. Entérese: Bodegas petristas empezaron a hacerle campaña a la exministra Carolina Corcho Sobre esto, insistió en preguntar por qué la ejecución del presupuesto está tan baja, “si nosotros tenemos que desarrollar puestos de salud”. Posteriormente, le recordó a Jaramillo que le había pedido que “compre los hospitales móviles, así se burle la prensa, porque son en tres meses que se ponen y prestamos servicios de salud a las poblaciones más pobres, que están en el sur de Bogotá y en el norte de Medellín, pero en unas regiones también específicas del país que no tienen eso y aquí no aparece”. “Y entonces, pues tenemos unos problemas indudables”, reconoció el presidente. En respuesta al regaño, el ministro Jaramillo le echó la culpa a la Dirección Nacional de Planeación (DNP), de quien dijo que no los están midiendo bien porque, según él, “la directora de Planeación lo está haciendo sobre la base de pagos y resulta que nosotros quedamos con un rezago de cerca de $3 billones. ¿Qué es lo que ha venido pagándose? Todavía no se han pagado los rezagos del 2024. Entonces, toda la plata que nos han mandado es para pagar reservas, es para hacer pagos del 2024. No nos han mandado recursos para pagos del 2025”.

“Nosotros hemos ejecutado casi el 45 % del presupuesto de inversión y podríamos haber ejecutado mucho más. Pero tenemos primero $200.000 millones del San Juan de Dios, que tenemos reservados $360.000 millones para el San Juan de Dios”, añadió Jaramillo. Petro lo interrumpió para recordarle que hay una Ley de la República que “dice que usted es el responsable del San Juan de Dios”. En seguida, el ministro de Salud insistió en que si miden la ejecución de su cartera “sobre la base del pago, a mí no me han dado pago”.

“Tengo el 45 % del presupuesto ejecutado. Tengo $250.000 millones que todavía no me ha dado el DNP y Hacienda en vigencias futuras para poder apalancar más hospitales. Entonces, si nos miden sobre la base de los recursos que me ha dado Hacienda para pagar 2025, pues no tengo sino el 7,8 % cuando yo el presupuesto lo he ejecutado en un 45 %. Entonces, creo que Planeación no nos está midiendo bien de ninguna manera porque nos mide sobre la base del dinero que nos ha dado para pagar lo que son obligaciones de los ministerios”, añadió.

¿Qué pasa con Jóvenes en Paz?

Petro también sacó a relucir el programa Jóvenes en Paz, sobre el cual dijo que “están más enredados que la bulto de anzuelos” y recordó que “el jovencito que disparó contra Miguel Uribe picó el programa. Entró y se salió, nunca fue a clase, no sabemos bien, pues los profesionales dieron su informe que también hace parte de una investigación penal”. Lea más: Este es el decálogo de exigencias de “Todos por la Salud” para la crisis del sistema Aprovechó esto para criticar que “si nosotros hubiéramos hecho ese programa como nos lo propusimos, que eso está en el Ministerio de Igualdad y en el DPS (Departamento para la Prosperidad Social), ¿qué pasó? Ese programa era precisamente para que no hubieran ese tipo de jovencitos”. Así mismo, hiló ese tema con las transferencias monetarias, de las cuales dijo que pidió que “fueran crédito asociativo para que las personas salgan de la pobreza, no para que vivan del informe de la pobreza”. Ante esta crítica, la directora (e) del DPS, Carolina Hoyos, le explicó que dejó de haber trasferencias monetarias para los jóvenes porque el presidente ordenó priorizar a las madres cabeza de hogar y personas mayores. Por ello, “el proyecto de transferencias monetarias solamente quedó priorizado en 2024 para madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años y para las personas mayores en la actualidad”.

“La información que está reportada aquí, señor presidente, está desactualizada. Este proyecto de transferencias monetarias tiene $4,5 billones y nosotros hemos comprometido el 33 % porque en la medida en que se va pagando mes a mes y pago el 31,4 %”, agregó la funcionario. El mandatario le preguntó por qué la diferencia y Hoyos contestó que “lo que hacemos es que se hace la dispersión de la transferencia en el caso de las personas mayores mes a mes. Se hace en alianza con el Banco Agrario, vamos hasta la vivienda de todos los adultos mayores, lo ponemos en todo el territorio nacional y a veces los adultos mayores no cobran por distintas razones: porque están enfermos, algunos han perdido la vida, o sea, hay distintas razones por la cual hay una devolución, no cobran, pero es muy bajito”. Le puede interesar: Exclusivo: Así ha fracasado el programa Jóvenes en Paz de Petro “Hoy el 33 % de este proyecto comprometido y ejecutado —es decir, pagado— lo tenemos en el 31,4 %. Ese 4,6 %, no sé, presidente, de dónde tiene la información Planeación, porque nosotros estamos desde el día uno haciendo todos los pagos”, añadió a su explicación.

Petro dijo sentirse “traicionado”; ¿por quién?