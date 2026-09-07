Comisión de Acusación está quieta por falta de recursos: “el mensaje es de completa impunidad”

El representante dijo que son 2.450 los procesos que no han podido ser repartidos entre los 17 miembros de la Comisión.

“Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de un mes en completa parálisis por falta de recursos”, escribió Briceño en su cuenta de X.

De acuerdo con el congresista, la situación afecta el trámite de miles de investigaciones que están en manos de esta comisión, encargada, entre otras funciones, de investigar a aforados como el presidente y expresidentes de la República, magistrados de las altas cortes y a la fiscal general de la Nación.

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes lleva más de un mes sin poder repartir nuevos procesos entre sus integrantes por falta de recursos. Así lo denunció el representante del Centro Democrático Daniel Briceño, miembro de esa corporación.

Sin embargo, el presidente de esa corporación, Carlos Alberto Cuenca, ya había advertido en una comunicación enviada al Ministerio de Hacienda que faltaban recursos para las funciones habituales de esa comisión.

El pasado 19 de agosto, Cuenca envió una carta al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la que reiteró la necesidad de asignar recursos presupuestales para garantizar el funcionamiento de la Comisión y el trámite de las investigaciones.

Fuentes consultadas por este medio señalan que se trataría de recursos destinados a contratar abogados asesores para poder hacer el reparto de los casos.

En la comunicación, Cuenca pidió que los recursos fueran girados “en el menor tiempo posible”, debido a que el despacho debe cumplir con términos procesales que calificó como “perentorios e improrrogables”.

“De manera atenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, me permito reiterar la solicitud en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta comisión y el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales que le competen”, señaló Cuenca.

Por su parte, Briceño cuestionó la demora. “Le pido a todas las autoridades, mayor celeridad, el mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad”, afirmó.

Entre los asuntos que maneja esta comisión están alrededor de 200 procesos contra el expresidente Gustavo Petro, por ejemplo, allí reposa el expediente sobre la financiación de su campaña. También hay varios relacionados con presunta participación indebida del exjefe de Estado.

Según explicó a EL COLOMBIANO el representante Briceño, cada congresista podría recibir alrededor de 200 o 230 expedientes, pero actualmente no existen las condiciones para hacer esa repartición de manera adecuada.

El problema, señala, es que los congresistas podrían recibir cientos de expedientes sin conocer siquiera su estado actual. Por eso, considera que repartirlos sin contar previamente con el apoyo técnico necesario puede terminar entorpenciendo los casos: “No sabemos si van a prescribir, no sabemos nada; nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos repartan los procesos, pero no nos pueden repartir sin las personas para que clasifiquen los procesos”, afirma.

Y es que no todos los expedientes tienen la misma naturaleza ni gravedad. Hay procesos disciplinarios y penales, investigaciones relacionadas con la Fiscalía, magistrados y casos que llevan más tiempo que otros y podrían estar próximos a vencer por términos de prescripción o caducidad.

A esto se suma, según el representante, que la anterior administración de la Comisión de Acusación la habría dejado sin personal ni contratistas. “La dejó sin un peso, sin un contratista, sin un funcionario”, dijo en diálogo con este medio.

“Ni siquiera nosotros sabemos quiénes son los demandantes o demandados. Yo pedí esa información, pero hasta que no haya repartición oficial no nos pueden decir”, explica.

Agrega: “Tiene que resolverse pronto. Me parece que ya es absolutamente insostenible esto”. Mientras tanto, los términos procesales continúan corriendo.

La Comisión de Investigación y Acusación es la instancia de la Cámara encargada de adelantar este tipo de investigaciones y, cuando corresponde, presentar ante el Senado las acusaciones contra los altos funcionarios sometidos a este régimen especial.

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