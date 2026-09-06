Amelia Pérez y Mery Gutiérrez, petristas, siguen con fichas en SAE

Un cruce de registros del SECOP II, actas de juntas de personal, hojas de vida del SIGEP e informes de organismos de control permite reconstruir unas relaciones familiares, comerciales y personales alrededor de algunos de los cargos más estratégicos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar millonarios bienes incautados a organizaciones criminales y que hace parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
La revisión documental hecha por EL COLOMBIANO muestra que varias de las personas que ocuparon u ocupan actualmente posiciones de decisión tuvieron, antes de llegar a la SAE, vínculos laborales, empresariales, personales o de cercanía con la asesora de la entidad Mery Janneth Gutiérrez Cabezas, su hijo Miguel Esteban Suárez Gutiérrez o compañías relacionadas con su núcleo familiar.
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El caso ya aparece en el radar de los organismos de control. La Contraloría, según conoció este diario, adelanta una indagación prioritaria relacionada con actuaciones de la SAE, mientras que quejas presentadas ante entidades disciplinarias han advertido sobre una eventual concentración de poder alrededor de este grupo. El origen de esta red se remonta a la llegada de Amelia Pérez Parra a la presidencia de la SAE, antes de la actual directiva Diana Patricia Bravo.
Según documentos internos y quejas radicadas ante organismos de control, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), habría recomendado a Pérez ante el entonces presidente Gustavo Petro para ocupar la dirección de la entidad.
Rodríguez, a su vez, mantendría una relación sentimental con Mery Gutiérrez, de acuerdo con la documentación revisada. Una vez Amelia Pérez llegó a la presidencia de la SAE, Gutiérrez terminó vinculada a la entidad.
La abogada, cuyo nombre también estuvo en el centro de la controversia por su frustrada designación como ministra de las TIC de Gustavo Petro en 2022 debido a un posible conflicto de interés relacionado con una demanda de $45.000 millones contra la Nación, suscribió con la SAE un contrato de prestación de servicios profesionales por $234 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.