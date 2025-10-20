“Campanazo de alerta”: Bolívar por resultados del petrismo en Consejos de Juventud

Nada positivos fueron para la izquierda colombiana y el petrismo los resultados electorales del domingo pasado en los comicios para elegir los Consejos Municipales y Locales de Juventud. La Colombia Humana —partido del presidente Gustavo Petro— fue derrotada por amplia ventaja por los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical.
Tras los escrutinios de la Registraduría, se conoció que del millón y medio de votos que hubo en la jornada, los partidos y movimientos petristas no alcanzaron los 100.000 votos.
Estas elecciones estuvieron marcadas por el abstencionismo, pues de 11.702.436 jóvenes entre 14 y 28 años habilitados para votar, solo acudieron a las urnas 1.478.914, que representan el 12,63 % de participación.