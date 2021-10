Siete meses después de que la Fiscalía pidiera el 5 de marzo precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y soborno a testigos, las víctimas –que buscan que se niegue esa solicitud– pasaron a tener la palabra en un proceso que se podrá extender hasta el próximo año.

Este lunes, la jueza Carmen Helena Ortiz entró aclarando que escuchará a las cuatro víctimas reconocidas en el expediente, y que por eso citó a siete audiencias hasta el próximo 29 de octubre.

En la de este lunes solo alcanzó a participar Reinaldo Villalba –abogado del senador Iván Cepeda–, quien aseguró que hay razones suficientes para que se niegue la preclusión que pide la Fiscalía.

En su presentación, enfatizó en que este ente pidió precluir el caso con una argumentación llena de “omisiones investigativas”, en las que “omitió escuchar testimonios que no han sido desmentidos”, no revisó bien la indagatoria de Uribe ante la Corte Suprema, y no comparó contradicciones del exmandatario relacionadas a este proceso.

Y aunque si bien otros abogados, la Procuraduría y la Fiscalía tomaron la palabra por unos minutos, Villalba se tomó más de cinco horas en su presentación, la cual continúa este martes a las 8 a. m.

A esto hay que sumarle que el proceso no solo puede extenderse por más tiempo debido a las audiencias, sino que también pueden darse peticiones de nuevas pruebas –incluyendo testimonios– que obligarían a que la jueza extienda el periodo que requiere para definir si admite o no lo solicitado por la Fiscalía.