Un día después de que Angélica Lozano diera a conocer que va a votar en segunda vuelta por Gustavo Petro, este lunes la senadora reconoció que con ese candidato no tiene una buena relación.

Algo contrario a lo que piensa de Rodolfo Hernández, quien sí le cae bien por su autenticidad pero –a su juicio– no tiene un buen plan de gobierno que la convenza. Así lo hizo saber en una entrevista que le dio a Blu Radio, en la que por varios minutos explicó su postura.

Es así como empezó diciendo que “Rodolfo no tiene proyecto integral de país, no tiene equipo”, y eso lo hará enfrentarse a un Estado en el que no va a tener maniobra. Por ende, su voto va a ser por quien considera que tiene una buena estructura para gobernar, y ese –según ella– es el candidato por el Pacto Histórico.