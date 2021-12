Álex Char ya entregó firmas para oficializar su aspiración presidencial

Dijo que los barranquilleros creen en su postulación por los cambios que logró en esa ciudad de la Costa Atlántica y, afirmó, esos cambios generará en Colombia de ganar la presidencia.

Poner su nombre a sonar para las elecciones agitó la puja electoral, pues representa a la Casa Char - reconocida por su poder político en la Costa-, lo que lo hace muy atractivo para sumar fuerzas en la llamada Coalición de la Experiencia, integrada por los exalcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Enrique Peñalosa (Bogotá).

Gracias a ese caudal electoral es que ha dicho que por ahora no se respalda en ningún partido político. También explicó que no ha participado en debates, porque no había oficializado su candidatura ante la Registraduría.

Los Char lograron montar presidente al Congreso en la anterior legislatura, con Arturo Char, hermano del ahora candidato presidencial. Actualmente, tienen poder en la Gobernación del Atlántico, con Elsa Noguera, y en la Alcaldía de Barranquilla, con Jaime Pumarejo.