Estos son los activistas de Petro a los que la UNP les ha quitado escoltas y camionetas

A algunos activistas cercanos al expresidente Gustavo Petro se les acabó el beneficio de contar con camioneta blindada y escoltas.
La revisión de los esquemas de seguridad asignados en el gobierno pasado sumó un nuevo capítulo este fin de semana, esta vez con Levy Rincón como protagonista. El activista y creador de contenido aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había retirado el esquema que tenía, pero menos de 24 horas después informó que la entidad había reversado la decisión.
En contexto: ¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad
Rincón, quien tuvo vitrina propia en los medios públicos, contó hace un par de días que tras un estudio realizado, en sus palabras, de manera “express”, le habían quitado protección. Sin embargo, con base en el estudio de riesgo que se le había realizado en julio, le habrían dado de nuevo su esquema.
Su caso se suma a una serie de revisiones de estos mecanismos de protección. En las últimas semanas se conoció el retiro de las medidas asignadas a Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Beto Coral.
Beto Coral, otro de los influenciadores cercanos al petrismo, también quedó en medio de la revisión de los esquemas de la UNP. Coral, quien fue deportado de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales, recibió a su llegada al país, en julio, un esquema de protección.