“Hay que apretar”: Abelardo dijo que 200 municipios no han presentado información de damnificados por el terremoto

A un mes del terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia y que afectó 497 municipios de 16 departamentos, aún hay zonas que no han reportado información sobre sus afectaciones. Así lo alertó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, este viernes durante un recorrido en el Eje Cafetero.
El jefe de Estado, en medio de un discurso en el que estaban presentes varios alcaldes, indicó que “para el Gobierno nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación”.
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En ese sentido, les recordó a los mandatarios locales que “esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, porque nadie conoce un territorio tanto como su alcalde y ustedes me tienen que dar esa información de manera certera”.