El plazo ya cerró. La inscripción de cédulas para votar al Congreso terminó el pasado 13 de enero, sin embargo, a día de hoy tiene a más de uno preocupado por un mensaje que la Registraduría envió a varios correos.

En él, la entidad les dice a quienes siguieron el paso a paso de forma virtual y no adjuntaron su foto, que tienen dos días para hacerlo a partir de cuando llegue el mensaje, pues el reconocimiento facial es parte fundamental de la inscripción de la cédula.

Además, en varias líneas se aclara que “en el evento de no realizarlo, la inscripción no será válida, por no cumplir con el lleno de los requisitos”.

Ante esto, la oleada de críticas en redes sociales no se hizo esperar. Desde el primer día de esta semana varias personas han manifestado su inconformidad con lo que consideran un trámite de última hora que enreda el proceso, y que puede derivar en la invalidez de la inscripción.

Eso porque existe la posibilidad de que alguien no revise su bandeja de entrada en esos días, sumado a que no hubo la pedagogía suficiente para que la gente se entere del trámite.

De hecho, a pesar de que en el cuestionado correo se explica el procedimiento para subir la foto, varias personas han alertado que se avecina un masivo número de inscripciones invalidadas.

Tras la polémica, este diario conoció que dichos correos sí son oficiales, y que les están llegando a las personas que hicieron su registro entre el 4 y el 13 de enero de 2022. Para esos primeros días del año, la Registraduría venía de pasar por un colapso que hizo imposible la inscripción del documento por varias horas, y eso los llevó a deshabilitar el requisito de la foto.