¡Fin de la espera! Ya viene el final de la tercera temporada del podcast Revelaciones del Bajo Mundo

La espera ha terminado. Para el próximo mes de noviembre está programado el lanzamiento del final de la tercera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo (RBM), el podcast de EL COLOMBIANO que explora los crímenes más despiadados cometidos en nuestro país.

La segunda parte de esta temporada contará con el estreno de cuatro capítulos, uno por semana, que abarcarán casos de asesinatos en serie y manipulación de creencias místicas para perpetrar toda clase de ignominias.

Vale la pena recordar que, antes del corte de media temporada, en esta etapa ya se habían publicado cinco capítulos, para un total de nueve episodios que las audiencias podrán disfrutar en Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer, Spreaker y el portal de podcast de la página web de EL COLOMBIANO.