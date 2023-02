“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días (lo hago). Me encanta. No me da miedo decirlo. Creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que el consumo no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, aseguró la representante, emulando lo hecho meses atrás por el también representante antioqueño Daniel Carvalho, que en un debate sobre el proyecto de ley que busca regular el consumo de cannabis, reveló que fumaba marihuana desde hace 25 años.

“(...) Eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, argumentó Carvalho en su momento.