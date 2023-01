Como ya es costumbre, Ocampo desautorizó la voz de ese ministerio y argumentó que por ahora no se tienen las cifras definitivas y el Gobierno sostendrá una reunión la próxima semana para revisar el tema. Es más, el mismo Ocampo citó a Vélez a una reunión privada para aclarar las cifras y los alcances de ese informe, pues parece no estar muy convencido de que tengan un sustento real.

Y los ejemplos no paran. Con el tema de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra para la Reforma Agraria, Ocampo dijo que era inviable el plan del presidente Petro de adquirir esos predios con los bonos de deuda pública. “En el ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con esos fondos. Eso no está autorizado”, sentenció Ocampo.

Pero, sin duda, el más estrepitoso de esos escándalos por comunicados y cifras enviados al azar fue el que lanzó el jefe de Estado anunciando un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados.

La noticia –que fue anunciada por Twitter y a medianoche del 31 de diciembre– generó todo una “crisis” en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según la guerrilla, el Gobierno no los consultó para decretar el cese bilateral, un asunto que dejó en el ambiente la idea de que la Casa de Nariño estaba improvisando con un tema tan delicado como la Defensa Nacional.