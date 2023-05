Roy tocó las puertas de Palacio, el lío del Canciller y 7 renuncias: los secretos del poder en De Buena Fuente

Roy Barreras , sin las ataduras de ser senador, ahora suena para todo. Pero hay algo que sí le interesa. De Buena Fuente se enteró que estuvo tanteando con la Casa de Nariño con qué ojos vería el presidente Gustavo Petro que decida lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. La candidatura se la planteó Luz María Zapata, de Asocapitales y pareja de Germán Vargas Lleras –el líder de Cambio Radical–, pero Barreras no ha dicho públicamente si sí o si no. Él tiene partido propio, la Fuerza de la Paz, y siente que buscar el Palacio de Liévano puede ser una buena vitrina para hacerse contar en urnas en un escenario diferente al Congreso, donde estuvo 5 periodos consecutivos.

¿Qué pasó con una visa del Canciller?

En diplomacia suelen suceder cosas que se pueden calificar por lo menos de extrañas. Y en estos días se supo de una que involucra al canciller Álvaro Leyva. Resulta que el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo acompañar a la vicepresidenta Francia Márquez en su periplo por África por una razón particular: no alcanzó a sacar a tiempo la visa que se requiere para ingresar a ciertos países de ese continente. Si bien Leyva y Márquez no es que tengan la relación más fluida, sí había interés de impulsar la gira de la vice. Pero le faltó ese pequeño detalle documental.