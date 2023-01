Este desplante público, que no es el primero que le hace el Mandatario a la Vicepresidenta, volvió a darle fuerza a la versión del supuesto distanciamiento entre los dos, que tiene antecedentes, pues desde la época de la campaña presidencial y su posterior llegada al poder, el 7 de agosto de 2022, ambos han tenido una serie de desavenencias políticas que han transmitido una percepción de división, tanto al interior del Gobierno como ante la opinión pública.

Se respiran aires de división

Este episodio no pasó desapercibido, ya que más allá de tratarse de otra de las comunes llegadas tarde del Presidente, representó un desplante a su coequipera, lo que reforzó la versión de división que le han confirmado a este diario fuentes al interior del Pacto desde septiembre, pues a pesar de llegar juntos al poder, Petro y Francia han tenido en los últimos meses varios puntos críticos en su relación política, especialmente porque la Vicepresidenta estaría sintiendo que le han embolatado su poder en el Ejecutivo .

Distancia con antecedentes

El primer aire de división entre ambos surgió en diciembre de 2021, cuando se confirmó que Petro le dio el puesto 11 de la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico a Álex Flórez, ficha de Daniel Quintero, mientras que los dos candidatos de Márquez recibieron los puestos 27 y 30, por lo que renunciaron a su aspiración.

Luego, en febrero de 2022, se registró la segunda pelea que por poco termina en desplante, debido a que en ese momento Petro intentó echar para atrás su compromiso de entregarle la candidatura vicepresidencial a la persona que fuera segunda en la consulta interna que haría el 13 de marzo el Pacto Histórico. El primero en hablar del tema fue Roy Barreras, quien aseguró que ese acuerdo no estaba en firme porque Petro lo había hecho con él y no con Márquez.

Esa posibilidad finalmente fue descartada, pues la salida de la lideresa social de la campaña de Petro hubiera implicado traicionar la narrativa de los “nadie” que defendió el candidato. “El Pacto es con la gente. No podemos dar continuidad a prácticas políticas amañadas que han puesto a los colombianos a vivir en la miseria. No señor, no todo vale”, dijo Márquez a Barreras.

Los otros dos desencuentros de Petro y Francia se registraron a comienzos de septiembre. El primero fue en la reunión privada que el Mandatario hizo con la bancada parlamentaria del Pacto, evento en el que no estuvo la Vicepresidenta; y el segundo fue con el nombramiento de Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social, pues la ‘Vice’ esperaba que en esa dependencia –que maneja la cartera de subsidios del Gobierno– se nombrara a alguien de su equipo.

Fuentes del Pacto le aseguraron a este diario que más que emprender una pelea, la Vicepresidenta optó por mantener un “distanciamiento preventivo” ante el malestar que le han provocado estos episodios, especialmente el de Prosperidad Social, pues el manejo de esa dependencia se había acordado para Francia.

Por lo pronto, la Vicepresidenta aceptó el manejo del Ministerio de la Igualdad –cuyo estructura y recursos para su funcionamiento siguen sin estar claros– como la única gran cuota burocrática recibida en el Gobierno, pero su malestar podría seguir aumentando si continúan los desplantes del Presidente